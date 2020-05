U.S. Mint sales report: Week ending May 3, 2020

This U.S. Mint numismatic sales report covers the week ending May 3, 2020. The Mint’s best-selling product this week was the 2020-S U.S. Mint Proof Set (plus 2020-W Proof nickel) (20RG), which sold 3,868 units. In second place was the 2019-S U.S. Mint Silver Proof Set (plus 2020-W Reverse Proof cent) (19RH) with 790 sold. The third best-selling item this week was the 2020-S America the Beautiful Quarters Silver Proof Set (20AQ), with 595 individual units sold. It’s followed by the 2019-S U.S. Mint Proof Set (19RG), with 520 sold; and the 2019-W one-ounce American Silver Eagle $1 Uncirculated coin (19EG), with 447 sold.

This week saw a downward adjustment of -11 for the 2020 America the Beautiful American Samoa Single Roll (40 Coin) (S) (20ARB), -5 for the 2020 America the Beautiful American Samoa 100-Coin Bag (S) (20ABC), -5 for the 2019 America the Beautiful Am. Memorial Single Roll (40 Coin) (S) (19ARE), -2 for the 2019 America the Beautiful Frank Church Single Roll (40 Coin) (S) (19ARP), and -2 for the 2019 America the Beautiful San Antonio Single Roll (40 Coin) (S) (19ARL).

The following are the U.S. Mint’s cumulative sales figures for the reporting period ending Sunday, May 3. “LKS” indicates that the number given is the last known sales figure for a sold-out item. Mintage and product limits are indicated, where applicable; if a coin is in stock but is nearing sold-out status, a link to the Mint’s product page is provided. Items in italics either are scheduled for release or have been released too recently to appear on the report; items in bold are appearing on the report for the first time.

Week Ending +/- Notes 4/26/20 5/3/20 COMMEMORATIVE PROGRAMS Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 75th Anniversary 20CG 2020-D Basketball Hall of Fame Clad 50c Coin To be released June 4, 2020 20CE 2020-S Basketball Hall of Fame Clad 50c PF Coin To be released June 4, 2020 20CD 2020-P Basketball Hall of Fame $1 Silver Coin To be released June 4, 2020 20CC 2020-P Basketball Hall of Fame $1 Silver PF Coin To be released June 4, 2020 20CB 2020-W Basketball Hall of Fame $5 Gold Coin To be released June 4, 2020 20CA 2020-W Basketball Hall of Fame $5 Gold PF Coin To be released June 4, 2020 20CH 2020-S Basketball Hall of Fame Enhanced Unc. Clad 50c Kids Set To be released June 4, 2020 AMERICAN LIBERTY PROGRAM 17XA 2017-W Am. Lib. 225th Anniv. 1-oz. Gold $100 PF Coin 31,736 31,747 11 18XF 2018-W Am. Liberty 1/10-oz. Gold $10 PF Coin 32,590 32,705 115 Mintage limit 135,000 19DA 2019-W Am. Liberty High Relief Gold Coin 9,222 9,241 19 Mintage limit 50,000 19DB 2019-P Am. Liberty High Relief Silver Medal 34,095 34,350 255 PRESIDENTIAL MEDALS PROGRAM S801 George Washington Pres. Silver Medal 24,189 24,226 37 S802 John Adams Pres. Silver Medal 18,639 18,651 12 S803 Thomas Jefferson Pres. Silver Medal 16,019 16,049 30 S804 James Madison Pres. Silver Medal 12,180 12,198 18 S805 James Monroe Pres. Silver Medal 11,346 11,366 20 S806 John Quincy Adams Pres. Silver Medal 10,782 10,808 26 S807 Andrew Jackson Pres. Silver Medal 10,122 10,183 61 AMERICAN PALLADIUM EAGLE PROGRAM 19EK 2019 1-oz. APaE $25 Rev. PF Coin 17,281 17,295 14 AMERICAN PLATINUM EAGLE PROGRAM 18EJ 2018 1-oz. APE $100 PF Coin 14,028 14,035 7 19EJ 2019 1-oz. APE $100 PF Coin 10,282 10,289 7 20EJ 2020 1-oz. APE $100 PF Coin 6,284 6,326 42 Mintage limit 13,000 AMERICAN GOLD EAGLE PROGRAM 19EH 2019 1-oz. AGE $50 Unc. Coin 5,851 5,851 — Sold out; LKS; off Mint report 19EB 2019 1-oz. AGE $50 PF Coin 5,611 5,622 11 19EC 2019 1/2-oz. AGE $25 PF Coin 1,876 1,876 — Sold out; LKS; off Mint report 19ED 2019 1/4-oz. AGE $10 PF Coin 3,035 3,035 — Sold out; LKS; off Mint report 19EE 2019 1/10-oz. AGE $5 PF Coin 10,231 10,231 — Sold out; LKS; off Mint report 19EF 2019 AGE PF 4-Coin Set 7,469 7,474 5 20EB 2020 1-oz. AGE $50 PF Coin 2,479 2,556 77 20EC 2020 1/2-oz. AGE $25 PF Coin 928 959 31 20ED 2020 1/4-oz. AGE $10 PF Coin 1,403 1,481 78 20EE 2020 1/10-oz. AGE $5 PF Coin 4,762 5,006 244 20EF 2020 AGE PF 4-Coin Set 4,524 4,830 306 AMERICAN SILVER EAGLE PROGRAM 19EA 2019-W 1-oz. ASE $1 PF Coin 345,380 345,380 — Sold out; LKS; off Mint report 19EA 040 2019-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 745 745 — Sold out; LKS; off Mint report 19EM 2019-S 1-oz. ASE $1 PF Coin 146,330 146,734 404 Currently unavailable 19EM 040 2019-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 137 137 — Sold out; LKS; off Mint report 19XE 2019-S 1-oz. ASE $1 Enh. Rev. PF Coin 29,707 29,707 — Sold out; LKS; off Mint report 19EG 2019-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin 132,922 133,369 447 19EG 040 2019-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, bulk (40 coins each) 66 66 — Sold out; LKS; off Mint report 19XB 2019-W 1-oz. ASE Pride of Two Nations 2-Coin Set 99,675 99,675 0 Sold out; LKS 20EA 2020-W 1-ox. ASE $1 PF Coin 272,873 272,916 43 Currently unavailable 20EA 040 2020-W 1-ox. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 594 594 0 AMERICAN GOLD BUFFALO PROGRAM 19EL 2019-W 1-oz. AGB $50 PF Coin 14,834 14,834 0 Currently unavailable 20EL 2020-W 1-oz. AGB $50 PF Coin 6,517 6,771 254 AMERICA THE BEAUTIFUL 5-OZ SILVER 25c UNC. COINS 19AJ 2019-P Lowell Nat’l Historical Park Silver 5-oz. Unc. Coin 15,162 15,172 10 19AK 2019-P American Memorial Park Silver 5-oz. Unc. Coin 14,413 14,429 16 19AL 2019-P War in the Pacific Nat’l Historical Park Silver 5-oz. Unc. Coin 15,438 15,474 36 19AM 2019-P San Antonio Missions Nat’l Historical Park Silver 5-oz. Unc. Coin 14,664 14,684 20 19AN 2019-P F. Church River Wilderness Silver 5-oz. Unc. Coin 13,525 13,657 132 20AJ 2020-P National Park of American Samoa 14,162 14,305 143 Mintage limit 20,000 20AK 2020-P Weir Farm Nat’l Historic Site Silver 5-oz. Unc. Coin To be released May 18, 2020 PROOF SETS ATB Quarters Proof Sets 19AP 2019-S ATB Quarters PF Set 72,223 72,299 76 20AP 2020-S ATB Quarters Proof Set 47,618 47,972 354 American Innovation $1 Proof Sets 19GA 2019-S American Innovation $1 PF Set 95,109 95,367 258 U.S. Mint Proof Sets 19RG 2019-S U.S. Mint PF Set 574,582 575,102 520 20RG 2020-S U.S. Mint PF Set (plus 2020-W Proof nickel) 242,188 246,056 3,868 Other Proof Sets 18RD 2018-S Birth Set 32,232 32,250 18 18RE 2018-S Happy Birthday Set 17,719 17,719 — Sold out; LKS; off Mint report 18RF 2018-W Congratulations Set 19,267 19,267 — Sold out; LKS; off Mint report 19RD 2019-S Birth Set 28,456 28,507 51 19RE 2019-S Happy Birthday Set 18,066 18,084 18 19RF 2019-W Congratulations Set 27,413 27,460 47 19NR 2019-P Native American $1 Coin & Currency Set 45,675 45,788 113 20RD 2020 Birth Set 9,867 10,197 330 20RE 2020 Happy Birthday Set 9,928 10,133 205 20RF 2020 Congratulations Set 24,383 24,385 2 Currently unavailable SILVER PROOF SETS America the Beautiful Quarters Silver Proof Sets 18AQ 2018-S ATB Quarters Silver PF Set 79,301 79,301 — Sold out; LKS; off Mint report 19AQ 2019-S ATB Quarters Silver PF Set 72,983 73,088 105 20AQ 2020-S ATB Quarters Silver Proof Set 49,496 50,091 595 U.S. Mint Silver Proof Sets 19RH 2019-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof cent) 395,683 396,473 790 20RH 2020-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof nickel) 190,942 190,940 -2 Currently unavailable Limited Edition Silver Proof Sets 19RC 2019-S Limited Ed. Silver PF Set 47,404 47,404 — Sold out; LKS; off Mint report UNCIRCULATED COIN SETS America the Beautiful Quarters Uncirculated Sets 19AA 2019 ATB Quarters Unc. Set (P)(D) 27,672 27,770 98 20AA 2020 ATB Quarters Unc. Set (P)(D) 19,963 20,407 444 U.S. Mint Uncirculated Sets 19RJ 2019 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) 326,370 326,686 316 CIRCULATING COIN SETS 18AC 2018 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) 22,417 22,415 -2 Currently unavailable 19AC 2019 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) 20,346 20,398 52 OTHER SPECIAL PRODUCTS YC1 2014 Coin Discovery Set (P)(D)(S) 9,860 9,860 — Sold out; LKS; off Mint report 19XGC 2019 Rocketship Set (D)(S) 49,921 49,921 — Sold out; LKS; off Mint report 19XGB 2019 Explore and Discover Set (D)(S) 33,067 33,095 28 19XC 2019-P Mighty Minters Ornament 4,361 4,362 1 19XD 2019-P U.S. Mint Ornament 7,675 7,682 7 19RX 2019-S Youth Coin & Currency Set 9,082 9,137 55 AMERICA THE BEAUTIFUL QUARTERS BAGS AND ROLLS 2019 Lowell National Historical Park 19ABA 2019 ATB Lowell 100-Coin Bag (P) 2,435 2,435 — Sold out; LKS; off Mint report 19ABB 2019 ATB Lowell 100-Coin Bag (D) 2,325 2,325 — Sold out; LKS; off Mint report 19ABC 2019 ATB Lowell 100-Coin Bag (S) 4,006 4,006 — Sold out; LKS; off Mint report 19ARA 2019 ATB Lowell 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,168 6,168 — Sold out; LKS; off Mint report 19ARB 2019 ATB Lowell Single Roll (40 Coin) (S) 3,801 3,801 — Sold out; LKS; off Mint report 19ARC 2019 ATB Lowell 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,596 8,596 — Sold out; LKS; off Mint report 2019 American Memorial Park 19ABD 2019 ATB Am. Memorial 100-Coin Bag (P) 2,455 2,455 — Sold out; LKS; off Mint report 19ABE 2019 ATB Am. Memorial 100-Coin Bag (D) 2,421 2,421 — Sold out; LKS; off Mint report 19ABF 2019 ATB Am. Memorial 100-Coin Bag (S) 4,080 4,083 3 19ARD 2019 ATB Am. Memorial 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,051 6,054 3 19ARE 2019 ATB Am. Memorial Single Roll (40 Coin) (S) 3,858 3,853 -5 19ARF 2019 ATB Am. Memorial 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,459 8,464 5 2019 War in the Pacific National Historical Park 19ABG 2019 ATB War Pacific 100-Coin Bag (P) 2,328 2,331 3 19ABH 2019 ATB War Pacific 100-Coin Bag (D) 2,236 2,237 1 19ABJ 2019 ATB War Pacific 100-Coin Bag (S) 4,090 4,093 3 19ARG 2019 ATB War Pacific 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,992 5,995 3 19ARH 2019 ATB War Pacific Single Roll (40 Coin) (S) 3,733 3,732 -1 19ARJ 2019 ATB War Pacific 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,613 8,624 11 2019 San Antonio Missions National Historical Park 19ABK 2019 ATB San Antonio 100-Coin Bag (P) 2,289 2,296 7 19ABL 2019 ATB San Antonio 100-Coin Bag (D) 2,213 2,212 -1 19ABM 2019 ATB San Antonio 100-Coin Bag (S) 4,010 4,008 -2 19ARK 2019 ATB San Antonio 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,919 5,925 6 19ARL 2019 ATB San Antonio Single Roll (40 Coin) (S) 3,684 3,682 -2 19ARM 2019 ATB San Antonio 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,652 8,661 9 2019 Frank Church River of No Return Wilderness 19ABN 2019 ATB Frank Church 100-Coin Bag (P) 2,096 2,095 -1 19ABP 2019 ATB Frank Church 100-Coin Bag (D) 2,036 2,035 -1 19ABQ 2019 ATB Frank Church 100-Coin Bag (S) 3,733 3,737 4 19ARN 2019 ATB Frank Church 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,646 5,651 5 19ARP 2019 ATB Frank Church Single Roll (40 Coin) (S) 3,526 3,524 -2 19ARQ 2019 ATB Frank Church 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,065 8,080 15 2020 National Park of American Samoa 20ABA 2020 ATB Am. Samoa 100-Coin Bag (P) 2,200 2,287 87 20ABB 2020 ATB Am. Samoa 100-Coin Bag (D) 2,040 2,097 57 20ABC 2020 ATB Am. Samoa 100-Coin Bag (S) 4,198 4,193 -5 20ARA 2020 ATB Am. Samoa 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,458 5,503 45 20ARB 2020 ATB Am. Samoa Single Roll (40 Coin) (S) 3,946 3,935 -11 20ARC 2020 ATB Am. Samoa 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,080 8,225 145 2020 Weir Farm National Historical Site 20ABD 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (P) To be released May 18, 2020 20ABE 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (D) To be released May 18, 2020 20ABF 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (S) To be released May 18, 2020 20ARD 2020 ATB Weir Farm 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) To be released May 18, 2020 20ARE 2020 ATB Weir Farm Single Roll (40 Coin) (S) To be released May 18, 2020 20ARF 2020 ATB Weir Farm 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) To be released May 18, 2020 NATIVE AMERICAN $1 COIN BAGS, BOXES, AND ROLLS 19NA 2019 NA $1, 25-Coin Roll (P) 15,620 15,651 31 19NB 2019 NA $1, 25-Coin Roll (D) 15,021 15,050 29 19ND 2019 NA $1, 250-Coin Box (D) 1,927 1,927 0 19NE 2019 NA $1, 100-Coin Bag (P) 1,771 1,784 13 19NF 2019 NA $1, 100-Coin Bag (D) 1,559 1,570 11 20NA 2020 NA $1, 25-Coin Roll (P) 10,468 10,554 86 20NB 2020 NA $1, 25-Coin Roll (D) 10,285 10,367 82 20NC 2020 NA $1, 250-Coin Box (P) 855 860 5 20ND 2020 NA $1, 250-Coin Box (D) 925 937 12 20NE 2020 NA $1, 100-Coin Bag (P) 1,481 1,501 20 20NF 2020 NA $1, 100-Coin Bag (D) 1,609 1,616 7 AMERICAN INNOVATION $1 COIN BAGS AND ROLLS 2018 American Innovators 18GBA 2018 Am. Innov. Innovators 100-Coin Bag (P) 2,935 2,935 — Sold out; LKS; off Mint report 18GBE 2018 Am. Innov. Innovators 100-Coin Bag (D) 2,954 2,954 — Sold out; LKS; off Mint report 18GRA 2018 Am. Innov. Innovators 25-Coin Roll (P) 17,009 17,036 27 18GRE 2018 Am. Innov. Innovators 25-Coin Roll (D) 16,020 16,054 34 18GA 2018-S Am. Innov. Innovators Proof Coin 210,851 211,055 204 18GE 2018 Am. Innov. Innovators Rev. PF Coin 74,720 74,720 — Sold out; LKS; off Mint report 2019 Delaware 19GBA 2019 Am. Innov. Delaware 100-Coin Bag (P) 2,074 2,081 7 19GBE 2019 Am. Innov. Delaware 100-Coin Bag (D) 2,267 2,272 5 19GRA 2019 Am. Innov. Delaware 25-Coin Roll (P) 6,541 6,559 18 19GRE 2019 Am. Innov. Delaware 25-Coin Roll (D) 6,206 6,225 19 19GE 2019 Am. Innov. Delaware Rev. PF Coin 57,010 57,120 110 19GG 2019 Am. Innov. New Jersey Rev. PF Coin 34,364 34,534 170 19GH 2019 Am. Innov. Georgia Rev. PF Coin 30,070 30,281 211 2019 Pennsylvania 19GBB 2019 Am. Innov. Pennsylvania 100-Coin Bag (P) 1,924 1,939 15 19GBF 2019 Am. Innov. Pennsylvania 100-Coin Bag (D) 1,927 1,938 11 19GRB 2019 Am. Innov. Pennsylvania 25-Coin Roll (P) 6,467 6,486 19 19GRF 2019 Am. Innov. Pennsylvania 25-Coin Roll (D) 5,864 5,884 20 19GF 2019 Am. Innov. Pennsylvania Rev. PF Coin 40,428 40,534 106 2019 New Jersey 19GBC 2019 Am. Innov. New Jersey 100-Coin Bag (P) 2,271 2,284 13 19GBG 2019 Am. Innov. New Jersey 100-Coin Bag (D) 2,088 2,098 10 19GRC 2019 Am. Innov. New Jersey 25-Coin Roll (P) 5,887 5,909 22 19GRG 2019 Am. Innov. New Jersey 25-Coin Roll (D) 5,550 5,563 13 2019 Georgia 19GBD 2019 Am. Innov. Georgia 100-Coin Bag (P) 1,990 2,000 10 19GBH 2019 Am. Innov. Georgia 100-Coin Bag (D) 1,882 1,890 8 19GRD 2019 Am. Innov. Georgia 25-Coin Roll (P) 5,412 5,432 20 19GRH 2019 Am. Innov. Georgia 25-Coin Roll (D) 5,200 5,218 18 KENNEDY HALF DOLLAR BAGS AND ROLLS 19KA 2019 Kennedy 50c, 200-Coin Bag (P&D) 8,548 8,610 62 19KB 2019 Kennedy 50c, 2-Roll Set (P&D) 21,247 21,324 77 20KA 2020 Kennedy 50c, 200-Coin Bag (P&D) To be released June 1, 2020 20KB 2020 Kennedy 50c, 2-Roll Set (P&D) To be released June 1, 2020 AMERICA THE BEAUTIFUL QUARTER 3-COIN SETS 19AD 2019 ATB 3-Coin Set, Lowell (P)(D)(S) 14,447 14,453 6 19AE 2019 ATB 3-Coin Set, American Memorial (P)(D)(S) 14,295 14,308 13 19AF 2019 ATB 3-Coin Set, War in the Pacific (P)(D)(S) 14,929 14,941 12 19AG 2019 ATB 3-Coin Set, San Antonio Missions (P)(D)(S) 14,599 14,609 10 19AH 2019 ATB 3-Coin Set, Frank Church River (P)(D)(S) 12,664 12,681 17 20AD 2020 ATB 3-coin Set, American Samoa 12,409 12,523 114

