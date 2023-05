U.S. Mint sales report: Week ending February 5, 2023

This U.S. Mint numismatic sales report covers the week ending February 5, 2023. The Mint’s best-selling product last week was the 2022 U.S. Mint Uncirculated Set (P)(D) (22RJ), which sold 710 units. In second place was the 2022-S U.S. Mint Silver Proof Set (22RH), with 491 sold. The third best-selling item last week was the 2022-S Limited Edition Silver Proof Set (22RC), with 329 individual units sold. It’s followed by the 2022-P American Liberty one-ounce high relief silver medal (22DB), with 262 sold; and the 2019-S U.S. Mint Proof Set (19RG), with 200 sold.

Last week saw a downward adjustment of -4 for the 2019-S America the Beautiful Quarters Proof Set (19AP), -1 for the 2022 American Innovation Vermont 25-coin roll (P) (22GRB), -1 for the 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 silver Uncirculated coin (22CD), -1 for the 2022 Negro Leagues Baseball Three-Coin Proof Set (P)(S)(W) (22CP), and -1 for the 2022-P Negro Leagues Baseball $1 silver Proof coin with privy mark (22CS).

On January 30, the Mint released the 2023 American Innovation $1 coin rolls and bags — Ohio products.

The following are the U.S. Mint’s cumulative sales figures for the reporting period ending Sunday, February 5. “LKS” indicates that the number given is the last known sales figure for a sold-out item. Mintage and product limits are indicated, where applicable; if a coin is in stock but is nearing sold-out status, a link to the Mint’s product page is provided. Items in italics either are scheduled for release or have been released too recently to appear on the report; items in bold are appearing on the report for the first time.

Week Ending +/- Notes 1/29/2023 2/5/2023 COMMEMORATIVE PROGRAMS National Law Enforcement Museum 21CF 2021-D National Law Enforcement Museum 50c Clad Coin 10,171 10,171 0 Mintage limit 750,000 21CE 2021-S National Law Enforcement Museum 50c Clad PF Coin 23,307 23,307 0 Mintage limit 750,000 21CD 2021-P National Law Enforcement Museum $1 Silver Coin 9,422 9,422 0 Mintage limit 400,000 21CC 2021-P National Law Enforcement Museum $1 Silver PF Coin 29,701 29,701 0 Mintage limit 400,000 21CB 2021-W National Law Enforcement Museum $5 Gold Coin 1,753 1,753 0 Mintage limit 50,000 21CA 2021-W National Law Enforcement Museum $5 Gold PF Coin 1,473 1,473 0 Mintage limit 50,000 21CG 2021 National Law Enforcement Museum 3-Coin PF Set 4,391 4,391 0 Product limit 7,500 Christa McAuliffe 21CJ 2021-P Christa McAuliffe $1 Silver Coin 16,025 16,025 0 Mintage limit 350,000 21CH 2021-P Christa McAuliffe $1 Silver PF Coin 54,222 54,222 0 Mintage limit 350,000 Negro Leagues Baseball 22CN 2022-D Negro Leagues Baseball 50c Clad Unc. Coin 9,773 9,773 0 Mintage limit 400,000 22CM 2022-S Negro Leagues Baseball 50c Clad PF Coin 19,005 19,005 0 Mintage limit 400,000 22CL 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver Unc. Coin 8,440 8,440 0 Mintage limit 400,000 22CK 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver PF Coin 22,685 22,685 0 Mintage limit 400,000 22CS 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver PF Coin with Privy Mark 19,673 19,672 -1 Mintage limit 400,000 22CJ 2022-W Negro Leagues Baseball $5 Gold Unc. Coin 1,507 1,507 0 Mintage limit 50,000 22CH 2022-W Negro Leagues Baseball $5 Gold PF Coin 1,533 1,533 0 Mintage limit 50,000 22CR 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver Proof Coin and Jackie Robinson Medal Set 10,668 10,668 0 Product limit 15,000 22CP 2022 Negro Leagues Baseball Three-Coin Proof Set (P)(S)(W) 3,822 3,821 -1 Product limit 5,000 National Purple Heart Hall of Honor 22CF 2022-D National Purple Heart Hall of Honor 50c Clad Unc. Coin 12,454 12,454 0 Mintage limit 750,000 22CE 2022-S National Purple Heart Hall of Honor 50c Clad PF Coin 22,895 22,895 0 Mintage limit 750,000 22CD 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver Unc. Coin 14,309 14,308 -1 Mintage limit 400,000 22CC 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver PF Coin 48,418 48,418 0 Mintage limit 400,000 22CQ 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver PF Coin, Colorized 24,850 24,850 0 Product limit 25,000 22CB 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $5 Gold Unc. Coin 1,688 1,688 0 50,000 22CA 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $5 Gold PF Coin 2,783 2,783 0 50,000 22CG 2022 National Purple Heart Hall of Honor Three-Coin Proof Set (S)(W) 4,894 4,894 0 Product limit 5,000 PRECIOUS-METAL COINS AND MEDALS AMERICAN SILVER EAGLE PROGRAM 20EA 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin 365,714 365,714 0 20EA040 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 600 600 — Sold out; LKS; off Mint report 20EG 2020-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin 154,261 154,261 0 20EG040 2020-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, bulk (40 coins each) 15 15 — Sold out; LKS; off Mint report 20EM 2020-S 1-oz. ASE $1 PF Coin 198,876 198,876 0 20EM040 2020-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 440 440 — Sold out; LKS; off Mint report 20XF 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, End of WWII 75th Anniv. 74,709 74,709 0 21EA 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Heraldic Eagle 299,830 299,830 0 Product limit 327,440 21EA040 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Heraldic Eagle, bulk (40 coins each) 686 686 0 21EAN 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle 300,084 300,084 0 Product limit 300,000 21EAN040 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) 2,142 2,142 0 21EGN 2021-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, Flying Eagle 174,412 174,419 7 Product limit 175,000 21EGN040 2021-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) 324 324 0 21EMN 2021-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle 199,564 199,564 0 Product limit 200,000 21EMN040 2021-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) 652 652 0 21XJ 2021 1-oz. ASE Rev. PF Two-Coin Set (S)(W) 124,822 124,822 0 Mintage limit 125,000 22EA 2022-W 1-oz. ASE $1 PF Coin 496,887 496,887 0 22EA 040 2022-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 4,106 4,106 0 22EG 2022-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin 158,315 158,325 10 Product limit 160,000 22EG 040 2022-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, bulk (40 coins each) 987 987 0 22EM 2022-S 1-oz. ASE $1 PF Coin 199,398 199,398 0 Product limit 200,000 22EM 040 2022-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) 3,000 3,000 0 Product limit 200,000 AMERICA THE BEAUTIFUL SILVER 25c UNC. COINS 20AJ 2020-P National Park of American Samoa 5-oz. Unc. Coin 15,781 15,781 — Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report 20AK 2020-P Weir Farm Nat’l Historic Site Silver 5-oz. Unc. Coin 15,326 15,326 — Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report 20AL 2020-P Salt River Bay Nat’l Historical Park Silver 5-oz. Unc. Coin 13,566 13,566 0 Mintage limit 13,750 20AM 2020-P Marsh-Billings-Rockefeller Nat’l Historic Park Silver 5-oz. Unc. Coin 13,544 13,544 0 Mintage limit 13,750 20AN 2020-P Tallgrass Prairie Nat’l Preserve 5-oz. Unc. Coin 13,613 13,613 — Sold out (mintage limit 13,750); LKS; off Mint report 21AJ 2021-P Tuskegee Airmen Nat’l Historic Site Silver 5-oz. Unc. Coin 19,815 19,815 0 Mintage limit 20,000 1921 SILVER DOLLAR COIN ANNIVERSARY PROGRAM 21XC 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar with CC Privy Mark 173,782 173,782 0 Product limit 175,000 21XD 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar with O Privy Mark 173,531 173,531 0 Product limit 175,000 21XG 2021-D Morgan Silver Tribute Dollar 174,661 174,661 0 Product limit 175,000 21XF 2021-S Morgan Silver Tribute Dollar 174,850 174,850 0 Product limit 175,000 21XE 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar 174,498 174,498 0 Product limit 175,000 21XH 2021-(P) Peace Silver Tribute Dollar 199,543 199,543 0 Product limit 200,000 PRESIDENTIAL MEDALS PROGRAM S801 George Washington 1-oz. Pres. Silver Medal 33,368 33,441 73 S802 John Adams 1-oz. Pres. Silver Medal 23,039 23,066 27 S803 Thomas Jefferson 1-oz. Pres. Silver Medal 23,205 23,231 26 S804 James Madison 1-oz. Pres. Silver Medal 16,334 16,359 25 S805 James Monroe 1-oz. Pres. Silver Medal 14,893 14,908 15 S806 John Quincy Adams 1-oz. Pres. Silver Medal 14,383 14,394 11 S807 Andrew Jackson 1-oz. Pres. Silver Medal 16,055 16,064 9 S808 Martin Van Buren 1-oz. Pres. Silver Medal 13,402 13,414 12 S809 William Henry Harrison 1-oz. Pres. Silver Medal 13,221 13,232 11 S810 John Tyler 1-oz. Pres. Silver Medal 13,298 13,310 12 S811 James Knox Polk 1-oz. Pres. Silver Medal 12,823 12,836 13 S812 Zachary Taylor 1-oz. Pres. Silver Medal 12,641 12,655 14 S813 Millard Fillmore 1-oz. Pres. Silver Medal 12,183 12,199 16 S814 Franklin Pierce 1-oz. Pres. Silver Medal 11,885 11,913 28 U.S. MILITARY SILVER MEDALS S20MA Air Force 2.5-oz. Silver Medal 9,902 9,953 51 Mintage limit 10,000 S20MB Coast Guard 2.5-oz. Silver Medal 9,848 9,894 46 Mintage limit 10,000 S20MC Navy 2.5-oz. Silver Medal 9,978 9,978 0 Mintage limit 10,000 S22MD Marines 2.5-oz. Silver Medal 9,567 9,567 0 Mintage limit 10,000 SAF1 Air Force 1-oz. Silver Medal 15,824 15,848 24 No mintage limit SCG1 Coast Guard 1-oz. Silver Medal 14,767 14,828 61 No mintage limit AMERICAN GOLD EAGLE PROGRAM 21EB 2021-W 1-oz. AGE $50 PF Coin, Family of Eagles 4,448 4,448 0 Mintage limit 12,700; product limit 4,500 21EC 2021-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin, Family of Eagles 1,589 1,589 0 Mintage limit 9,800; product limit 1,600 21ED 2021-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin, Family of Eagles 2,689 2,689 0 Mintage limit 10,900; product limit 2,700 21EE 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin, Family of Eagles 7,975 7,975 0 Mintage limit 21,200; product limit 8,000 21EF 2021-W AGE PF 4-Coin Set, Family of Eagles 8,176 8,176 0 Product limit 8,200 21EHN 2021-W 1-oz. AGE $50 Unc. Coin, Head of Eagle 8,914 8,914 0 Mintage limit 9,100 21EBN 2021-W 1-oz. AGE $50 PF Coin, Head of Eagle 5,583 5,583 0 Mintage limit 12,700; product limit 4,500 21ECN 2021-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin, Head of Eagle 1,989 1,989 0 Mintage limit 9,800; product limit 1,600 21EDN 2021-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin, Head of Eagle 3,340 3,340 0 Mintage limit 10,900; product limit 2,700 21EEN 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin, Head of Eagle 9,851 9,852 1 Mintage limit 16,200; product limit 8,000 21EFN 2021-W AGE PF 4-Coin Set, Head of Eagle 10,191 10,191 0 Product limit 10,250 21XK 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF 2-Coin Set, Family of Eagles and Head of Eagle 4,985 4,985 0 Product limit 5,000 22EH 2022-W 1-oz. AGE $50 Unc. Coin 8,104 8,131 27 Mintage limit 9,000 22EB 2022-W 1-oz. AGE $50 PF Coin 5,902 5,902 0 Mintage limit 16,000; product limit 6,000 22EC 2022-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin 1,970 1,970 0 Mintage limit 12,000; product limit 2,000 22ED 2022-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin 4,463 4,463 0 Mintage limit 14,500; product limit 4,500 22EE 2022-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin 13,801 13,801 0 Mintage limit 24,000; product limit 14,000 22EF 2022-W AGE PF 4-Coin Set 9,844 9,844 0 Product limit 10,000 AMERICAN GOLD BUFFALO PROGRAM 20EL 2020-W 1-oz. AGB $50 PF Coin 11,887 11,887 — Sold out; LKS; off Mint report 21EL 2021-W 1-oz. AGB $50 PF Coin 16,958 16,958 0 22EL 2022-W 1-oz. AGB $50 PF Coin 15,929 15,929 0 Mintage limit 16,000 FIRST SPOUSE GOLD $10 COINS 20PC 2020-W Barbara Bush 1/2-oz. $10 Gold Unc. Coin 1,932 1,932 0 Mintage limit 2,000 20PB 2020-W Barbara Bush 1/2-oz. $10 Gold PF Coin 2,896 2,896 — Sold out (mintage limit 3,000); LKS; off Mint report AMERICAN LIBERTY PROGRAM 17XA 2017-W Am. Lib. 225th Anniv. 1-oz. Gold $100 PF Coin 38,161 38,176 15 Mintage limit 100,000 17XB 2017-P Am. Lib. 225th Anniv. 1-oz. Silver Medal 55,187 55,187 — Sold out; LKS; off Mint report 18XF 2018-W Am. Liberty 1/10-oz. Gold $10 PF Coin 53,944 54,032 88 Mintage limit 135,000 19DA 2019-W Am. Liberty 1-oz. High Relief Gold Coin 24,609 24,609 — Sold out (mintage limit 50,000); LKS; off Mint report 19DB 2019-P Am. Liberty 1-oz. High Relief Silver Medal 44,928 44,928 — Sold out (mintage limit 50,000); LKS; off Mint report 21DA 2021-W Am. Liberty 1-oz. High Relief Gold Coin 12,470 12,470 0 Mintage limit 12,500 22DB 2022-P Am. Liberty 1-oz. High Relief Silver Medal 62,857 63,119 262 Mintage limit 75,000 END OF WORLD WAR II 75TH ANNIVERSARY 20XG 2020-W End of WWII 1/2-oz. $25 Gold PF Coin 7,366 7,366 0 Mintage limit 7,500 20XH 2020 75th Anniv. of End of WWII 1-oz. Silver Medal 19,699 19,699 — Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report 400TH ANNIVERSARY OF THE MAYFLOWER VOYAGE 20XA 2020-W 400th Anniv. of the Mayflower Gold 2-Coin Proof Set 4,743 4,743 — Sold out (product limit 4,850); LKS; off Mint report 20XB 2020-P 400th Anniv. of the Mayflower Proof Silver Coin and Medal Set 9,072 9,072 0 Product limit 9,200 20XC 2020-W 400th Anniv. of the Mayflower 1/4-oz. $10 Gold Rev. PF Coin 4,881 4,881 — Sold out (mintage limit 5,200); LKS; off Mint report 20XD 2020 400th Anniv. of the Mayflower Silver Medal 19,613 19,613 0 Mintage limit 20,000 AMERICAN PALLADIUM EAGLE PROGRAM 19EK 2019-W 1-oz. APaE $25 Rev. PF Coin 18,772 18,772 0 Mintage limit 30,000 20EK 2020-W 1-oz. APaE $25 Unc. Coin 9,740 9,740 0 Mintage limit 10,000 21EK 2021-W 1-oz. APaE $25 Proof Coin 5,169 5,169 0 Mintage limit 12,000 22EK 2022-W 1-oz. APaE $25 Reverse Proof Coin 6,512 6,576 64 Mintage limit 7,500 AMERICAN PLATINUM EAGLE PROGRAM 18EJ 2018 1-oz. APE $100 PF Coin 15,789 15,793 4 Mintage limit 20,000 19EJ 2019 1-oz. APE $100 PF Coin 11,268 11,268 — LKS (mintage limit 15,000); off Mint report 20EJ 2020 1-oz. APE $100 PF Coin 9,732 9,732 0 Mintage limit 13,000 21EJ 2021 1-oz. APE $100 PF Coin 9,880 9,880 0 Mintage limit 15,000 22EJ 2022 1-oz. APE $100 PF Coin 9,547 9,555 8 Mintage limit 15,000 U.S. MINT ANNUAL SETS PROOF SETS ATB Quarters Proof Sets 19AP 2019-S ATB Quarters PF Set 82,070 82,066 -4 20AP 2020-S ATB Quarters Proof Set 64,242 64,242 — Sold out; LKS; off Mint report American Innovation $1 Proof Sets 19GA 2019-S American Innovation $1 PF Set 144,591 144,672 81 20GA 2020-S American Innovation $1 PF Set 107,052 107,052 0 21GA 2021-S American Innovation $1 PF Set 82,622 82,709 87 21GC 2021-S American Innovation $1 Reverse PF Set 49,288 49,288 0 22GA 2022-S American Innovation $1 PF Set 73,136 73,294 158 22GC 2022-S American Innovation $1 Reverse PF Set 46,133 46,295 162 Mintage limit 50,000 American Women Quarters Proof Sets 22WP 2022-S American Women Quarters PF Set 42,606 42,606 0 U.S. Mint Proof Sets 19RG 2019-S U.S. Mint PF Set 601,127 601,327 200 20RG 2020-S U.S. Mint PF Set (plus 2020-W Proof nickel) 464,658 464,658 0 21RG 2021-S U.S. Mint PF Set 511,152 511,152 0 22RG 2022-S U.S. Mint PF Set 398,645 398,650 5 Other Proof Sets 19RF 2019-W Congratulations Set 31,638 31,638 0 20RD 2020 Birth Set 29,330 29,330 — Sold out; LKS; off Mint report 20RE 2020 Happy Birthday Set 16,738 16,738 — Sold out; LKS; off Mint report 20RF 2020 Congratulations Set 24,468 24,468 0 21RD 2021 Birth Set 29,789 29,789 0 21RE 2021 Happy Birthday Set 16,984 16,984 0 21RF 2021 Congratulations Set 39,997 39,997 0 22RF 2022 Congratulations Set 29,700 29,703 3 SILVER PROOF SETS America the Beautiful Quarters Silver Proof Sets 19AQ 2019-S ATB Quarters Silver PF Set 78,585 78,585 0 20AQ 2020-S ATB Quarters Silver Proof Set 64,012 64,012 0 American Women Quarters Silver Proof Sets 22WS 2022-S American Women Quarters Silver PF Set 57,529 57,530 1 U.S. Mint Silver Proof Sets 19RH 2019-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof cent) 412,708 412,708 0 20RH 2020-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof nickel) 313,183 313,183 0 21RH 2021-S U.S. Mint Silver PF Set 298,726 298,839 113 22RH 2022-S U.S. Mint Silver PF Set 237,136 237,627 491 Limited Edition Silver Proof Sets 20RC 2020-S Limited Ed. Silver PF Set 50,046 50,061 15 Product limit 50,000 21RCN 2021-S,W Limited Ed. Silver PF Set 48,706 48,709 3 Product limit 50,000 22RC 2022-S Limited Ed. Silver PF Set 40,952 41,281 329 Product limit 50,000 UNCIRCULATED COIN SETS U.S. Mint Uncirculated Sets 20RJ 2020 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) 211,787 211,787 — Sold out; LKS; off Mint report 21RJ 2021 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) 219,517 219,686 169 22RJ 2022 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) 221,373 222,083 710 Product limit 250,000 CIRCULATING COIN SETS 18AC 2018 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) 22,641 22,641 0 19AC 2019 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) 22,819 22,819 — Sold out; LKS; off Mint report 20AC 2020 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) 24,849 24,849 — Sold out; LKS; off Mint report OTHER SPECIAL SETS 19XGB 2019 Explore and Discover Set (D)(S) 40,918 40,951 33 19RX 2019-S Youth Coin & Currency Set 23,458 23,513 55 20PA 2021 Coin and Chronicles Set: George H.W. Bush (P)(S) 10,824 10,837 13 Product limit 35,000 AMERICA THE BEAUTIFUL QUARTERS BAGS AND ROLLS 2020 Weir Farm National Historical Site 20ABD 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (P) 2,471 2,471 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABE 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (D) 2,470 2,470 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABF 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (S) 4,281 4,281 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARD 2020 ATB Weir Farm 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,963 6,963 0 20ARE 2020 ATB Weir Farm Single Roll (40 Coin) (S) 4,013 4,013 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARF 2020 ATB Weir Farm 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,930 8,930 — Sold out; LKS; off Mint report 2020 Salt River Bay National Historical Park 20ABG 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (P) 2,488 2,488 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABH 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (D) 2,422 2,422 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABJ 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (S) 4,156 4,156 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARG 2020 ATB Salt River Bay 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,983 6,983 0 20ARH 2020 ATB Salt River Bay Single Roll (40 Coin) (S) 4,005 4,005 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARJ 2020 ATB Salt River Bay 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,969 8,969 0 2020 Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park 20ABK 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (P) 2,415 2,415 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABL 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (D) 2,331 2,331 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABM 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (S) 4,183 4,183 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARK 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,956 6,956 0 20ARL 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller Single Roll (40 Coin) (S) 3,961 3,961 0 20ARM 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,834 8,834 — Sold out; LKS; off Mint report 2020 Tallgrass Prairie National Preserve 20ABN 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (P) 2,499 2,499 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABP 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (D) 2,478 2,478 — Sold out; LKS; off Mint report 20ABQ 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (S) 4,193 4,193 — Sold out; LKS; off Mint report 20ARN 2020 ATB Tallgrass Prairie 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 6,958 6,958 0 20ARP 2020 ATB Tallgrass Prairie Single Roll (40 Coin) (S) 3,993 3,993 0 20ARQ 2020 ATB Tallgrass Prairie 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 8,930 8,930 0 2021 Tuskegee Airmen National Historic Site 21ABA 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (P) 2,367 2,367 0 21ABB 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (D) 2,380 2,380 0 21ABC 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (S) 4,031 4,031 0 21ARA 2021 ATB Tuskegee Airmen 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,374 5,374 0 21ARB 2021 ATB Tuskegee Airmen Single Roll (40 Coin) (S) 3,358 3,358 0 21ARC 2021 ATB Tuskegee Airmen 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,642 7,642 0 THREE-COIN SETS 18AE 2018 ATB 3-Coin Set, Apostle Islands (P)(D)(S) 15,241 15,241 0 Sold out; LKS 18AF 2018 ATB 3-Coin Set, Voyageurs (P)(D)(S) 15,266 15,266 0 Sold out; LKS 18AG 2018 ATB 3-Coin Set, Cumberland Island (P)(D)(S) 15,421 15,421 0 Sold out; LKS 18AH 2018 ATB 3-Coin Set, Block Island (P)(D)(S) 15,421 15,421 0 Sold out; LKS 19AD 2019 ATB 3-Coin Set, Lowell (P)(D)(S) 15,423 15,423 — Sold out; LKS; off Mint report 19AE 2019 ATB 3-Coin Set, American Memorial (P)(D)(S) 15,415 15,415 — Sold out; LKS; off Mint report 19AF 2019 ATB 3-Coin Set, War in the Pacific (P)(D)(S) 15,419 15,419 — Sold out; LKS; off Mint report 19AG 2019 ATB 3-Coin Set, San Antonio Missions (P)(D)(S) 15,394 15,394 — Sold out; LKS; off Mint report 19AH 2019 ATB 3-Coin Set, Frank Church River (P)(D)(S) 15,379 15,379 0 20AD 2020 ATB 3-coin Set, American Samoa (P)(D)(S) 15,385 15,385 — Sold out; LKS; off Mint report 20AE 2020 ATB 3-coin Set, Weir Farm (P)(D)(S) 15,409 15,409 — Sold out; LKS; off Mint report 20AF 2020 ATB 3-coin Set, Salt River Bay (P)(D)(S) 15,387 15,387 — Sold out; LKS; off Mint report 20AG 2020 ATB 3-coin Set, Marsh-Billings-Rockefeller (P)(D)(S) 15,349 15,349 — Sold out; LKS; off Mint report 20AH 2020 ATB 3-coin Set, Tallgrass Prairie (P)(D)(S) 15,392 15,392 — Sold out; LKS; off Mint report 21AD 2021 ATB 3-coin Set, Tuskegee Airmen (P)(D)(S) 15,472 15,472 0 AMERICAN WOMEN QUARTERS BAGS AND ROLLS 2022 Maya Angelou 22WBA 2022 American Women / Maya Angelou 100-Coin Bag (P) 1,858 1,858 0 22WBB 2022 American Women / Maya Angelou 100-Coin Bag (D) 1,861 1,861 0 22WRA 2022 American Women / Maya Angelou 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,937 5,937 0 22WRB 2022 American Women / Maya Angelou 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,587 7,587 0 2022 Dr. Sally Ride 22WBC 2022 American Women / Dr. Sally Ride 100-Coin Bag (P) 1,853 1,853 0 22WBD 2022 American Women / Dr. Sally Ride 100-Coin Bag (D) 1,852 1,852 0 22WRC 2022 American Women / Dr. Sally Ride 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,924 5,924 0 22WRD 2022 American Women / Dr. Sally Ride 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,600 7,600 0 2022 Wilma Mankiller 22WBE 2022 American Women / Wilma Mankiller 100-Coin Bag (P) 1,845 1,847 2 Product limit 1,860 22WBF 2022 American Women / Wilma Mankiller 100-Coin Bag (D) 1,820 1,822 2 Product limit 1,860 22WRE 2022 American Women / Wilma Mankiller 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,909 5,909 0 Product limit 5,940 22WRF 2022 American Women / Wilma Mankiller 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,617 7,617 0 Product limit 7,620 2022 Nina Otero-Warren 22WBG 2022 American Women / Nina Otero-Warren 100-Coin Bag (P) 1,850 1,850 0 Product limit 1,860 22WBH 2022 American Women / Nina Otero-Warren 100-Coin Bag (D) 1,849 1,851 2 Product limit 1,860 22WRG 2022 American Women / Nina Otero-Warren 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,877 5,877 0 Product limit 5,940 22WRH 2022 American Women / Nina Otero-Warren 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,639 7,639 0 Product limit 7,620 2022 Anna May Wong 22WBJ 2022 American Women / Anna May Wong 100-Coin Bag (P) 1,840 1,840 0 Product limit 1,860 22WBK 2022 American Women / Anna May Wong 100-Coin Bag (D) 1,840 1,840 0 Product limit 1,860 22WRJ 2022 American Women / Anna May Wong 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) 5,906 5,906 0 Product limit 5,940 22WRK 2022 American Women / Anna May Wong 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) 7,577 7,577 0 Product limit 7,620 KENNEDY HALF DOLLARS BAGS AND ROLLS 21KA 2021 Kennedy 50c, 200-Coin Bag (P&D) 9,968 9,968 0 21KB 2021 Kennedy 50c, 2-Roll Set (P&D) 21,953 21,953 0 22KA 2022 Kennedy 50c, 200-Coin Bag (P&D) 10,988 10,988 0 22KB 2022 Kennedy 50c, 2-Roll Set (P&D) 21,882 21,882 0 PRESIDENTIAL DOLLARS BAGS, ROLLS, AND BOXES 2020 George H.W. Bush 20PD 2020 George H.W. Bush 25-Coin Roll (P) 23,773 23,813 40 20PE 2020 George H.W. Bush 25-Coin Roll (D) 20,612 20,714 102 20PF 2020 George H.W. Bush 250-Coin Box (P) 2,450 2,460 10 20PG 2020 George H.W. Bush 250-Coin Box (D) 3,965 3,973 8 20PH 2020 George H.W. Bush 100-Coin Bag (P) 2,695 2,695 — Sold out; LKS; off Mint report 20PJ 2020 George H.W. Bush 100-Coin Bag (D) 2,098 2,098 — Sold out; LKS; off Mint report COIN AND FIRST SPOUSE MEDAL SETS 20PK 2020 George H.W. Bush and Barbara Bush 9,876 9,876 — Sold out; LKS; off Mint report NATIVE AMERICAN DOLLARS BAGS, ROLLS, AND BOXES 20NA 2020 NA $1, 25-Coin Roll (P) 17,353 17,353 0 20NB 2020 NA $1, 25-Coin Roll (D) 16,030 16,030 — Sold out; LKS; off Mint report 20NC 2020 NA $1, 250-Coin Box (P) 1,888 1,888 — Sold out; LKS; off Mint report 20ND 2020 NA $1, 250-Coin Box (D) 1,956 1,956 — Sold out; LKS; off Mint report 20NE 2020 NA $1, 100-Coin Bag (P) 1,960 1,960 — Sold out; LKS; off Mint report 20NF 2020 NA $1, 100-Coin Bag (D) 1,981 1,981 — Sold out; LKS; off Mint report 21NA 2021 NA $1, 25-Coin Roll (P) 15,975 15,975 0 21NB 2021 NA $1, 25-Coin Roll (D) 14,967 14,967 0 21NC 2021 NA $1, 250-Coin Box (P) 1,789 1,789 0 21ND 2021 NA $1, 250-Coin Box (D) 1,795 1,795 0 21NE 2021 NA $1, 100-Coin Bag (P) 1,704 1,704 0 21NF 2021 NA $1, 100-Coin Bag (D) 1,618 1,618 0 22NA 2022 NA $1, 25-Coin Roll (P) 13,921 13,921 0 22NB 2022 NA $1, 25-Coin Roll (D) 13,890 13,890 0 22NC 2022 NA $1, 250-Coin Box (P) 1,622 1,639 17 22ND 2022 NA $1, 250-Coin Box (D) 1,609 1,609 0 22NE 2022 NA $1, 100-Coin Bag (P) 1,698 1,698 0 22NF 2022 NA $1, 100-Coin Bag (D) 1,699 1,699 0 AMERICAN INNOVATION DOLLARS BAGS AND ROLLS 2018 American Innovators 18GBA 2018 Am. Innov. Innovators 100-Coin Bag (P) 2,935 2,935 — Sold out; LKS; off Mint report 18GBE 2018 Am. Innov. Innovators 100-Coin Bag (D) 2,954 2,954 — Sold out; LKS; off Mint report 18GRA 2018 Am. Innov. Innovators 25-Coin Roll (P) 21,431 21,469 38 18GRE 2018 Am. Innov. Innovators 25-Coin Roll (D) 24,457 24,487 30 2019 Delaware 19GBA 2019 Am. Innov. Delaware 100-Coin Bag (P) 3,020 3,022 2 19GBE 2019 Am. Innov. Delaware 100-Coin Bag (D) 3,204 3,207 3 19GRA 2019 Am. Innov. Delaware 25-Coin Roll (P) 8,621 8,645 24 19GRE 2019 Am. Innov. Delaware 25-Coin Roll (D) 8,000 8,019 19 2019 Pennsylvania 19GBB 2019 Am. Innov. Pennsylvania 100-Coin Bag (P) 3,234 3,242 8 19GBF 2019 Am. Innov. Pennsylvania 100-Coin Bag (D) 2,823 2,826 3 19GRB 2019 Am. Innov. Pennsylvania 25-Coin Roll (P) 9,524 9,574 50 19GRF 2019 Am. Innov. Pennsylvania 25-Coin Roll (D) 7,994 8,020 26 2019 New Jersey 19GBC 2019 Am. Innov. New Jersey 100-Coin Bag (P) 3,647 3,656 9 19GBG 2019 Am. Innov. New Jersey 100-Coin Bag (D) 3,297 3,308 11 19GRC 2019 Am. Innov. New Jersey 25-Coin Roll (P) 8,423 8,455 32 19GRG 2019 Am. Innov. New Jersey 25-Coin Roll (D) 7,556 7,581 25 2019 Georgia 19GBD 2019 Am. Innov. Georgia 100-Coin Bag (P) 3,227 3,230 3 19GBH 2019 Am. Innov. Georgia 100-Coin Bag (D) 3,120 3,124 4 19GRD 2019 Am. Innov. Georgia 25-Coin Roll (P) 7,617 7,631 14 19GRH 2019 Am. Innov. Georgia 25-Coin Roll (D) 7,111 7,131 20 2020 Connecticut 20GBA 2020 Am. Innov. Connecticut 100-Coin Bag (P) 2,736 2,736 — Sold out; LKS; off Mint report 20GBE 2020 Am. Innov. Connecticut 100-Coin Bag (D) 2,747 2,747 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRA 2020 Am. Innov. Connecticut 25-Coin Roll (P) 6,496 6,496 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRE 2020 Am. Innov. Connecticut 25-Coin Roll (D) 6,425 6,425 — Sold out; LKS; off Mint report 2020 Massachusetts 20GBB 2020 Am. Innov. Massachusetts 100-Coin Bag (P) 2,746 2,746 — Sold out; LKS; off Mint report 20GBF 2020 Am. Innov. Massachusetts 100-Coin Bag (D) 2,744 2,744 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRB 2020 Am. Innov. Massachusetts 25-Coin Roll (P) 6,486 6,486 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRF 2020 Am. Innov. Massachusetts 25-Coin Roll (D) 6,481 6,481 — Sold out; LKS; off Mint report 2020 Maryland 20GBC 2020 Am. Innov. Maryland 100-Coin Bag (P) 2,725 2,725 — Sold out; LKS; off Mint report 20GBG 2020 Am. Innov. Maryland 100-Coin Bag (D) 2,737 2,737 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRC 2020 Am. Innov. Maryland 25-Coin Roll (P) 6,493 6,493 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRG 2020 Am. Innov. Maryland 25-Coin Roll (D) 6,471 6,471 — Sold out; LKS; off Mint report 2020 South Carolina 20GBD 2020 Am. Innov. South Carolina 100-Coin Bag (P) 2,734 2,734 — Sold out; LKS; off Mint report 20GBH 2020 Am. Innov. South Carolina 100-Coin Bag (D) 2,378 2,378 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRD 2020 Am. Innov. South Carolina 25-Coin Roll (P) 6,378 6,378 — Sold out; LKS; off Mint report 20GRH 2020 Am. Innov. South Carolina 25-Coin Roll (D) 6,399 6,399 — Sold out; LKS; off Mint report 2021 New Hampshire 21GBA 2021 Am. Innov. New Hampshire 100-Coin Bag (P) 2,789 2,789 0 21GBE 2021 Am. Innov. New Hampshire 100-Coin Bag (D) 2,787 2,787 0 21GRA 2021 Am. Innov. New Hampshire 25-Coin Roll (P) 6,997 6,997 0 21GRE 2021 Am. Innov. New Hampshire 25-Coin Roll (D) 7,004 7,004 0 2021 Virginia 21GBB 2021 Am. Innov. Virginia 100-Coin Bag (P) 2,795 2,795 0 21GBF 2021 Am. Innov. Virginia 100-Coin Bag (D) 2,778 2,778 0 21GRB 2021 Am. Innov. Virginia 25-Coin Roll (P) 6,984 6,984 0 21GRF 2021 Am. Innov. Virginia 25-Coin Roll (D) 6,969 6,969 0 2021 New York 21GBC 2021 Am. Innov. New York 100-Coin Bag (P) 2,766 2,766 0 21GBG 2021 Am. Innov. New York 100-Coin Bag (D) 2,764 2,764 0 21GRC 2021 Am. Innov. New York 25-Coin Roll (P) 6,986 6,986 0 21GRG 2021 Am. Innov. New York 25-Coin Roll (D) 6,989 6,989 0 2021 North Carolina 21GBD 2021 Am. Innov. North Carolina 100-Coin Bag (P) 2,785 2,785 0 21GBH 2021 Am. Innov. North Carolina 100-Coin Bag (D) 2,787 2,787 0 21GRD 2021 Am. Innov. North Carolina 25-Coin Roll (P) 6,985 6,985 0 21GRH 2021 Am. Innov. North Carolina 25-Coin Roll (D) 6,999 6,999 0 2022 Rhode Island 22GBA 2022 Am. Innov. Rhode Island 100-Coin Bag (P) 2,784 2,784 0 22GBE 2022 Am. Innov. Rhode Island 100-Coin Bag (D) 2,774 2,774 0 22GRA 2022 Am. Innov. Rhode Island 25-Coin Roll (P) 7,010 7,010 0 22GRE 2022 Am. Innov. Rhode Island 25-Coin Roll (D) 7,007 7,007 0 2022 Vermont 22GBB 2022 Am. Innov. Vermont 100-Coin Bag (P) 2,784 2,784 0 Product limit 2,790 22GBF 2022 Am. Innov. Vermont 100-Coin Bag (D) 2,771 2,771 0 Product limit 2,790 22GRB 2022 Am. Innov. Vermont 25-Coin Roll (P) 7,023 7,022 -1 Product limit 7,020 22GRF 2022 Am. Innov. Vermont 25-Coin Roll (D) 6,987 6,987 0 Product limit 7,020 2022 Kentucky 22GBC 2022 Am. Innov. Kentucky 100-Coin Bag (P) 2,762 2,762 0 Product limit 2,790 22GBG 2022 Am. Innov. Kentucky 100-Coin Bag (D) 2,689 2,708 19 Product limit 2,790 22GRC 2022 Am. Innov. Kentucky 25-Coin Roll (P) 6,982 6,986 4 Product limit 7,020 22GRG 2022 Am. Innov. Kentucky 25-Coin Roll (D) 6,956 6,960 4 Product limit 7,020 2022 Tennessee 22GBD 2022 Am. Innov. Tennessee 100-Coin Bag (P) 2,769 2,770 1 Product limit 2,790 22GBH 2022 Am. Innov. Tennessee 100-Coin Bag (D) 2,770 2,770 0 Product limit 2,790 22GRD 2022 Am. Innov. Tennessee 25-Coin Roll (P) 7,008 7,008 0 Product limit 7,020 22GRH 2022 Am. Innov. Tennessee 25-Coin Roll (D) 7,001 7,001 0 Product limit 7,020 2023 Ohio 23GBA 2023 Am. Innov. Ohio 100-Coin Bag (P) Released January 30, 2023; not yet on report 23GBE 2023 Am. Innov. Ohio 100-Coin Bag (D) Released January 30, 2023; not yet on report 23GRA 2023 Am. Innov. Ohio 25-Coin Roll (P) Released January 30, 2023; not yet on report 23GRE 2023 Am. Innov. Ohio 25-Coin Roll (D) Released January 30, 2023; not yet on report PROOF AND REVERSE PROOF COINS Now sold only in sets; see under “U.S. Mint Annual Sets” above. 18GA 2018-S Am. Innov. Innovators Proof Coin 250,051 250,128 77 18GE 2018-S Am. Innov. Innovators Rev. PF Coin 74,720 74,720 — Sold out; LKS; off Mint report 19GE 2019 Am. Innov. Delaware Rev. PF Coin 69,089 69,137 48 Mintage limit 75,000 19GF 2019-S Am. Innov. Pennsylvania Rev. PF Coin 53,810 53,858 48 Mintage limit 75,000 19GG 2019-S Am. Innov. New Jersey Rev. PF Coin 49,295 49,334 39 Mintage limit 75,000 19GH 2019-S Am. Innov. Georgia Rev. PF Coin 45,999 46,039 40 Mintage limit 75,000 20GE 2020-S Am. Innov. Connecticut Rev. PF Coin 45,874 45,907 33 Mintage limit 50,000 20GF 2020-S Am. Innov. Massachusetts Rev. PF Coin 46,749 46,835 86 Mintage limit 50,000 20GG 2020-S Am. Innov. Maryland Rev. PF Coin 49,568 49,636 68 Mintage limit 50,000 20GH 2020-S Am. Innov. South Carolina Rev. PF Coin 39,955 40,002 47 Mintage limit 50,000

